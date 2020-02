Ortsdurchfahrt Weiler gesperrt

Am Sonntag, 16 . Februar, findet der alljährliche Faschingsumzug in Weiler i.d.B. statt. Anlässlich dieser Veranstaltung ist die Ortsdurchfahrt Weiler in der Zeit zwischen 12 Uhr und 17 . 30 Uhr für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrt.

Samstag, 15. Februar 2020

Heinz Strohmaier

14 Sekunden Lesedauer



Da der Verkehr innerorts nicht umgeleitet werden kann, werden die Verkehrsteilnehmer von und nach Degenfeld gebeten, die Umleitungsstrecke über Donzdorf zu befahren.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Weiler in den Bergen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

95 Aufrufe

56 Wörter

1 Stunde Online