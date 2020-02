Naturseifen aus Heubach

Allein schon die wohlriechenden Düfte, die einem beim Betreten des Hauses entgegenströmen, wecken Freude. Und machen neugierig. Und wer hier in der Kohleisenstraße 12 in Heubach jede Menge Seifen vermutet, der liegt goldrichtig.

Angefangen hat alles mit dem Olivenhain ihrer Familie in Griechenland. Die Rems-​Zeitung berichtet in der Samstagsreportage.



Immer der Nase nach geht es gemeinsam mit der Bewohnerin in das Erdgeschoss des in Hanglage gebauten Hauses. In die Seifenmanufaktur von Annula Steidle, die Naturseifen unterschiedlichster Farben, Größen und Düfte in Handarbeit herstellt. „Ohne Palmöl und mit hochwertigen ausgewählten Inhaltsstoffen“, wie sie betont.

