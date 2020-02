Krisenstab tagte: Warten auf Sturm Sabine

Vertreter der Feuerwehr, der Stadtverwaltung und des Baubetriebsamtes trafen sich am Sonntagbend um 20 Uhr zu einem kleinen Krisenstab im Gmünder Feuerwehrhaus, um zu klären, wie die möglichen Folgen von Sturm Sabine minimiert werden können. Dabei bestimmte professionelle Gelassenheit die Gespräche – schließlich hat man hier schon manchen Sturm überstanden.

Aus den übereinstimmenden Wetterprognosen wurde abgelesen, dass die kritische Phase wohl erst mitten in der Nacht beginnen werde. Ausgerechnet im Berufsverkehr zwischen 5 und 8 Uhr sei am ehesten mit Störungen zu rechnen. Die Teams von Feuerwehr und Baubetriebsamt stehen sozusagen „Säge bei Fuß“, sind aber angehalten, sich nicht selbst in Gefahr zu bringen.



HINWEIS: Da dies auch die Zeit ist, in der die Rems-​Zeitung ausgetragen wird, bitten wie alle unsere Abonnenten um Nachsicht, wenn ihre Tageszeitung nicht so pünktlich wie sonst bei ihnen landen sollte. Auch wir möchten nicht, dass sich unsere Austrägerinnen und Austräger in Gefahr begeben.



