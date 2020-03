Kein Gedränge mehr auf dem Wochenmarkt in Gmünd

Am Samstag noch herrschte in Gmünd fast normaler Wochenmarktalltag, am Mittwoch dann war alles anders. Die Kunden wurden gebeten, Abstand zu halten. Hier und da waren verschiedene Hinweisschilder zu sehen. Und wer bei der Landmetzgerei Kienhöfer Fleisch und Wurst kaufen wollte, der musste zunächst eine Nummer ziehen.

Auch die Selbstbedienungstheke mit Äpfeln ist verschwunden. Die Vitaminbomben befinden sich im hinteren Bereich und werden auf Wunsch ausgegeben.





Tobias Knehr von der Knehr Gärtnerei in Winterbach hatte seinen Marktstand etwas umgestellt. So wie bisher auch lagen Gemüsesorten wie Paprika, Zucchini und Salate ganz vorne und gut greifbar. Doch die Selbstbedienung hat hier erstmal ein Ende. Die Gemüsekisten wurden abgedeckt. Der Inhalt ist noch immer gut sichtbar, doch wer etwas möchte, darf nicht selbst zugreifen.

