Unfallflucht — 4000 Euro Schaden

Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Mercedes-​Benz Cabrio befuhr am Samstag, gegen 20 . 30 Uhr, die Landstraße von Iggingen in Richtung Verteiler Iggingen. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das 19 Jahre alte Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Sonntag, 22. März 2020

Rems-Zeitung, Redaktion

27 Sekunden Lesedauer



Hierbei verursachte er auf einer Länge von etwaMetern einen Flurschaden, ehe er schließlich an einem Gebüsch zum Stehen kam. Der Fahrer entfernte sich in Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Pkw, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe vonEuro entstand, wurde von der Polizei abgeschleppt und sichergestellt. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrer nimmt das Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer/​entgegen.

