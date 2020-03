Touristik und Marketing – geht das nun überhaupt?

Foto: gbr

Was für eine andere Situation gegenüber der Zeit vor genau einem Jahr! Damals stand vielen Gmünderinnen und Gmündern sowie den Menschen im Umland die Freude auf die Eröffnung der Remstal Gartenschau deutlich ins Gesicht geschrieben. Und heute?

Mittwoch, 25. März 2020

Eva-Marie Mihai

53 Sekunden Lesedauer



&

&

&





Den ganzen Text gibt´s am 25 . März in der RZ.



Angesichts der Ausgangsbeschränkungen und der abgesagten Veranstaltungen fragt sich so mancher, wie die Touristik– und Marketing GmbH, kurz TM, unter solchen Bedingungen ihren Job macht. Sprich: Wie kann man Werbung dafür machen, dass Leute nach Gmünd kommen, wenn aktuell überall nur die Devise gilt: „Bleibt zu Hause!“?Dass die TM sehr wohl am arbeiten ist und sogar hoffnungsvoll in die Zukunft blickt, erfuhr die Rems-​Zeitung vom Geschäftsführer Markus Herrmann, in Personalunion Leiter des städtischen Amts für Medien und Kommunikation. Ohne Zweifel sei die Arbeit der TM durch Corona aktuell stark eingeschränkt, denn das eigentlich für die warme Jahreszeit geplante Programm fällt ja nun zum großen Teil völlig weg. Entsprechend sei für die Mitarbeiterinnen auch Kurzarbeit geplant. Dennoch gebe es noch einiges zu tun – zum Beispiel in vielen Mails und per Telefon die Rückgabe von bereits gekauften Eintrittskarten abwickeln. Eine persönliche Vorsprache im i-​Punkt ist dazu nicht möglich, denn zum Schutz vor Infektionen ist diese Anlaufstelle vorübergehend geschlossen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

214 Aufrufe

213 Wörter

2 Stunden Online