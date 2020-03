Frauentag: Mehr Frauen in die Parlamente

„Mehr Frauen in die Parlamente“, „Frauen bildet Banden“ oder „Jeder Tag ein Frauentag — Gleichberechtigung endlich umsetzen“ — diese und viele weitere Kampfansagen schmückten die großen Tücher, die am Samstag in Gmünd vor dem Prediger im Wind flatterten und schon von weithin verkündeten: Frauen kämpfen nach wie vor für tatsächliche Gleichberechtigung und gegen Unterdrückung und schlechtere Lebensbedingungen.

„Stellen wir uns vor, Frauen wären gleichberechtigt. Stellen wir uns vor Frauen wären gleich repräsentiert in Politik und Wirtschaft. Stellen wir uns vor alle Mädchen dürften zur Schule und hätten genug zu essen. Stellen wir uns vor Frauen würden nicht mehr zur Prostitution gezwungen und Care-​Arbeit würde gerecht verteilt.“ Mit diesen Worten eröffnete die Frauenbeauftragte der Stadt Schwäbisch Gmünd die Veranstaltung und zeigte gleich: Es gibt noch vieles zu tun. Weltweit wie auch hier vor Ort.



