Stadtbibliothek in Gmünd öffnet am 28 . April

Ab Dienstag, 28 . April, wird die Gmünder Stadtbibliothek wieder geöffnet sein, zunächst dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr. Am selben Tag wird auch das Stadtarchiv wieder seine Türen öffnen. Dies teilte Oberbürgermeister Richard Arnold am Mittwoch in der Sitzung des Verwaltungsausschusses mit.

Donnerstag, 23. April 2020

Nicole Beuther

„Ich bedauere sehr, dass das Museum nicht reingenommen wurde“, so OB Arnold zum entsprechenden Beschluss der Landesregierung. Er hofft, dass am. April eine positive Entscheidung fällt; „wir bereiten das Museum so vor, dass es am Dienstag,. Mai, wieder geöffnet werden kann“. Arnold teilte auch mit, dass ab Mai wieder Gemeinderatssitzungen mit persönlicher Anwesenheit stattfinden – im Leutze-​Saal. Auch die Ortschaftsräte können ab Mai wieder tagen – auch hier gibt es die Empfehlung, in größere Räumlichkeiten zu gehen.

