Unternehmer aus Welzheim macht aus Oldtimern Elektroautos

Foto:Tobias Faisst

Der VW-​Käfer ist der Nummer-​ 1 -​Oldtimer in Deutschland. Unternehmer Alexander Schwan aus Welzheim will das Kultauto nun revolutionieren. Aus lahm und laut, wird ruhig und rasant.

Sonntag, 26. April 2020

Edda Eschelbach

Im Jahrhat Schwan Carblast gegründet und mit der Zeit auch ein Werk in Polen aufgebaut. Das Kerngeschäft soll bleiben, der Umbau von Klassikern zu Elektroautos soll eine „Nische in der Nische“ bedienen. Die Idee dazu stammt von dem Unternehmen „Murschel E-​Classics“ aus Renningen rundKilometer westlich von Stuttgart.Die Geschichte zum „Elektro-​Käfer“ können Sie am. April in der Rems-​Zeitung nachlesen.

