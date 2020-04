DGB sagt Kundgebung zum 1 . Mai ab

„Solidarisch ist man nicht alleine!“ Auf die aktuelle Situation passt dieses Motto nun leider besser denn je. „Auch wenn wir Sozialkontakte auf ein Minimum einschränken müssen, hört das gemeinsame solidarische Handeln gerade für Gewerkschaften nicht auf“, betont Werner Jany, Vorsitzender des DGB-​Ortsverbandes Schwäbisch Gmünd. Der Deutsche Gewerkschaftsbund sagt die Maikundgebung in Schwäbisch Gmünd ab. Auch die IG Metall bedauert: „ 2020 wird es leider keine Kundgebungen auf Plätzen zum Tag der Arbeit am 1 . Mai geben. Denn in Zeiten von Corona heißt Solidarität: mit Anstand Abstand halten.“

Die DGB-​Aktivitäten zum. Maisind dennoch vielfältig. Kurze Videobotschaften von Betriebs– und Personalräten und aktiven Gewerkschaftern werden in den nächsten Tagen auf der Homepage und auf den Kanälen der sozialen Medien der Gewerkschaften und der DGB-​Region Nordwürttemberg veröffentlicht. Auch die IG Metall bietet einen Online-​Beitrag zum. Mai an, und zwar in Form einer Live-​Podiumsdiskussion. Wann und wo die jeweiligen Angebote zu finden sind, erfahren Sie am. Mai in der Rems-​Zeitung.

