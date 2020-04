Radfahrer gestürzt

Ein 52 -​jähriger Radfahrer befuhr am Freitag kurz nach 15 Uhr in Weiler i.d.B. den abschüssigen Waldweg nach der Ölmühle und stürzte aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt.

Samstag, 04. April 2020

Heinz Strohmaier

Beim Sturz verletzte sich der Radfahrer schwer am Kopf und musste in der Folge in eine Spezialklinik verlegt werden. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm und stand vermutlich unter Alkoholeinfluss. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

