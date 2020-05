Heike Hilbig zur Fahrschul-​Regelung: „Wir werden übergangen!“

Normalerweise ist Heike Hilbig ja eine ausgeprägte Frohnatur – nicht nur bei ihren „Murra“-Auftritten im Leinzeller Fasching. In diesen Tagen fällt der Sprecherin der Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer in der Region allerdings das Lächeln schwer. „Wir werden komplett übergangen!“ kommentiert sie die Vorgaben zur schrittweisen Lockerung der Corona-​Anordnungen.

Als bekannt wurde, dass nun Schulen schrittweise wieder geöffnet werden sollen, gingen die Fahrschulen davon aus, dass ihre Unternehmen ebenfalls in den Genuss dieser Lockerung kommen. „Uns hatte man ja damals mit der Begründung geschlossen, dass wir Bildungseinrichtungen sind!“, erinnert die Leinzellerin. Deshalb habe man erwartet, dass Fahrschulen bei der Rückkehr in die Normalität ebenfalls behandelt werden wie die anderen Schulen. Dies ist laut Heike Hilbig nun allerdings mitnichten der Fall.





