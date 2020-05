Ein Kranz zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Fotos: esc

Zum Gedenken an das Kriegsende und damit die Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus am 8 . Mai vor 75 Jahren initiierte das offene politische Treffen Schwäbisch Gmünd eine Kranzniederlegung am Mahnmal für die Alte Synagoge und am Mahnmal für die Opfer der Euthanasie.

Freitag, 08. Mai 2020

Edda Eschelbach

29 Sekunden Lesedauer



1938

9

„Wir stehen heute hier am Mahnmal der Alten Synagoge, die in der Reichspogromnachtzerstört wurde. Wir stehen hier symbolisch für alle Juden und Jüdinnen, Sinti und Roma, Menschen mit Behinderung, Homosexuelle, Antifaschistinnen und Antifaschisten, Kommunistinnen und Kommunisten, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, … die in den deutschen Lagersystemen millionenfach ermordet wurden.“ Mit diesen Worten eröffnete Ann-​Katrin Lauer vom offenen politischen Treffen die Zusammenkunft. Der weitere Ablauf der Gedenkaktion ist in der Rems-​Zeitung am. Mai beschrieben.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

54 Aufrufe

116 Wörter

27 Minuten Online