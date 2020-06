Sandra Hirsch eröffnet „s’Dorflädle“ in Hohenstadt

Fotos: esc

Seit Montag geht es schon richtig rund im nagelneuen Dorflädle in Hohenstadt. Hier hat sich Sandra Hirsch einen Traum erfüllt, und gleichzeitig versorgt sie die Einwohnerschaft von Hohenstadt mit allem, was für den täglichen Bedarf notwendig ist – und zwar weitestgehend mit Produkten von regionalen Anbietern. Die Kundschaft gibt sich die Klinke in die Hand.

Donnerstag, 11. Juni 2020

Edda Eschelbach

Sie ist seitJahren verheiratet, wohnt im Abtsgmünder Ortsteil Börrat und hat zwei erwachsene Kinder. In den letzten Jahren hat sie stundenweise bei Edeka gearbeitet. „Ich war vor allem für die Süßigkeiten zuständig“, erzählt sie. Das sei mit ein Grund, dass es im Dorflädle auch ein sehr gut sortiertes Regal mir süßen Schleckereien gibt. Den Schwerpunkt hat Sandra Hirsch aber definitiv auf Produkte aus der Region gelegt. Das ist der eine Teil der „s’Dorflädle“ so besonders macht. Der andere Teil ist die sowohl geschmack– als auch liebevolle Einrichtung. Wer mehr über Sandra Hirsch und das neue Dorflädle erfahren möchte, sollte am. Juni die Rems-​Zeitung lesen.

