Wochenende: Ein Bio-​Selbstversuch im Hinterhof

Das Wochenende lacht uns bereits zu. Die Rems-​Zeitung winkt deshalb auch wieder mit der Wochenend-​Beilage, in der es diese Woche unter anderem um das Gärtnern geht: Die größte Cocktailtomatenproduktion nördlich von Italien, das mit Spannung erwartete Debüt der Wassermelone und ein Holzberg, der dank Schattenwirtschaft verschwindet: Die Arbeit im eigenen Garten ist lehrreich und schmerzhaft zugleich. Ein Bio-​Selbstversuch im Hinterhof.

Freitag, 12. Juni 2020

Edda Eschelbach

Auf Messers Schneide steht die Wissensseite im wahrsten Sinn den Worts: Beschrieben wird die Anatomie des Messer, der richtigen Schliff und alles, was es rund um die scharfen Küchenhelfer zu sagen gibt. Handwerkskunst, Statussymbol, modisches Accessoire: Die Armbanduhr ist viel mehr als nur ein schnöder Zeitmesser. Doch welche Uhr passt zu einem? Das ist in der Wochenend-​Beilage zu lesen. Kristian Schuller zeigt in seiner Fotoserie „Anton’s Berlin“ ruppig verruchte Porträts interessanter Figuren und zelebriert die Kunst der Metamorphose.

