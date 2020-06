Ricarda Lang will für die Grünen im Wahlkreis Schwäbisch Gmünd/​Backnang in den Bundestag

Mit ihren 26 Jahren hat Ricarda Lang schon eine beachtliche politische Laufbahn absolviert. Und sie will diesen Weg weitergehen. Sie bewirbt sich als zur Zeit einzige Kandidatin der Grünen um die Bundestagskandidatur im Wahlkreis Schwäbisch Gmünd/​Backnang.

Dienstag, 16. Juni 2020

Edda Eschelbach

Die Verbundenheit mit der Region wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. Zwar wuchs Ricarda Lang in Nürtingen bei ihrer Mutter auf, verbrachte aber viel Zeit auch bei ihrem Vater in Schwäbisch Gmünd. Dieser wiederum ist hier beileibe kein Unbekannter: Der im Januarverstorbene Bildhauer Eckhardt Dietz zeigte seiner Tochter schon früh die, wie sie sagt, schöne und liebenswerte Stadt Schwäbisch Gmünd. „Wir sind auf den Markt gegangen und durch die Cafés gezogen. Jetzt möchte ich die politische Stadt kennenlernen“, erklärt sie. Wo sie ihre politischen Schwerpunkte setzt, erläutert sie am. Juni in der Rems-​Zeitung.

