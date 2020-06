Langer Stau auf der B29 Richtung Aalen

Langer Stau auf der B 29 Richtung Aalen

Nach einem Unfall auf der B 29 Richtung Aalen entstand bei Winterbach ein weiträumiges Trümmerfeld auf der Bundesstraße, so dass diese vorübergehend in Fahrtrichtung Aalen voll gesperrt werden musste.

Ein-​jähriger Mercedes-​Fahrer wollte mit seinem SLK am Mittwoch gegenUhr bei Winterbach auf die Bin Richtung Aalen auffahren. Dabei verlor er auf dem Beschleunigungsstreifen die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug prallte zunächst nach rechts in die Leitplanke, bevor es sich nach links drehte, so dass es quer zur Fahrbahn stehen blieb. Ein-​Jähriger, der mit einem VW Golf den linken Fahrstreifen der Bundesstraße unterwegs war, konnte eine Kollision mit dem Mercedes nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde der Golf nach rechts in die Leitplanke abgewiesen und kam auf dem Beschleunigungsstreifen zum Stehen. Der Mercedes wurde durch den Aufprall erneut umGrad gedreht und kam auf der linken der beiden Fahrspuren zum Stillstand. Der Fahrer des Mercedes wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer des Golfs wurde nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt, der-​jährige Beifahrer in dem Golf wurde ebenfalls leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein weiträumiges Trümmerfeld auf der B, so dass diese vorübergehend in Fahrtrichtung Aalen voll gesperrt werden musste. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

