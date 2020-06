Beziehungstat — Mutter und Tochter getötet

Symbolfoto: Rems-​Zeitung

Am Sonntagvormittag wurde der Polizei gegen 10 Uhr mitgeteilt, dass ein 36 Jahre alter Tatverdächtiger in Allmersbach im Tal womöglich seine Ex-​Freundin sowie deren Tochter getötet habe. Eine sofort an deren Wohnort Im Wacholder getätigte Nachschau führte zum Auffinden der 41 Jahre alten Frau sowie deren 9 -​jährigen Tochter. Für beide kam jede Hilfe zu spät.

Sonntag, 21. Juni 2020

Manfred Laduch

Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. Bei demJahre alten Tatverdächtigen handelt es sich um einen Deutschen, der vermutlich mit einem roten Opel Astra mit dem amtlichen Kennzeichen VAI-​SHunterwegs undderzeit unbekannten Aufenthalts ist. Die Kriminalpolizei hat die Todesfallermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart aufgenommen. Es befanden sich neben Kräften der Kriminalpolizei einigeStreifenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Hinweise auf das Fahrzeug werden unter Telefon/​entgegengenommen.

