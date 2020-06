Eine Staufermedaille und eine turbulente Bürgerversammlung

Was waren im Raum Gmünd in dieser Woche vor 100 , vor 50 , vor 25 , zehn oder fünf Jahren die großen Themen? Die Rems-​Zeitung wirft in ihrer Rubrik „Vergilbt aber nicht vergessen“ immer zum Wochenstart einen Blick auf die Schlagzeilen von einst.

Montag, 22. Juni 2020

Manfred Laduch

22 Sekunden Lesedauer



An diesem Montag geht es dabei unter anderem um eine Familienfeier, bei der gleichzeitig eine Goldene, eine Silberne und eine Grüne Hochzeit gefeiert wurden. Außerdem jähren sich eine tumultartige Bürgerversammlung in Lautern, neue Landtagskandidaten für SPD und FDP, die Verleihung einer Staufermedaille sowie zwei große Jubiläen in Bartholomä und Lorch.

