Freibaderöffnung im Ostalbkreis: Viel Zeit für ein Konzept bleibt nicht

Seit wenigen Tagen steht fest, dass die Badesaison in Baden-​Württemberg am Samstag, 6 . Juni, unter Auflagen beginnen kann. Dass der Lenkungskreis der Landesregierung erst am Mittwochabend – also drei Tage vor Öffnung – beschlossen hat, unter welchen Bedingungen Bäder und Seen im Land wieder öffnen dürfen, zeigt, dass es zeitlich schwierig ist, bis zum 6 . Juni ein entsprechendes Konzept zu entwerfen.

Donnerstag, 04. Juni 2020

„Der Gesetzgeber macht es sich relativ einfach“, findet der Schechinger Bürgermeister Werner Jekel. Auf der einen Seite werde angekündigt, dass am 6 . Juni die Freibäder öffnen dürfen. Auf der anderen Seite werde zeitgleich angekündigt, dass die entsprechenden Vorgaben hinsichtlich der Hygienevorgaben erst noch verkündet werden. Und diese Vorgaben, so Jekel, seien zwingend notwendig, um weiter planen zu können.







Wann die Vorbereitungen im Schechinger Freibad abgeschlossen sind, welche Auflagen nun gelten und wie der aktuelle Stand in den Bädern in Heubach und Waldstetten ist, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



