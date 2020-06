Die Lust aufs Reisen ist gedämpft

Reisebeschränkungen werden aufgehoben, immer mehr Lockerungen treten in Kraft. Und doch ist die Lust aufs Reisen gedämpft. Das bekommen auch die hiesigen Reisebüros zu spüren.

Welche Urlaubsziele bei den Umbuchungen favorisiert werden und wie die Reisebüro-​Inhaberinnen die aktuelle Situation empfinden, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Wenn Gabi Dlask vom TUI TravelStar Reiseland zu dieser Zeit des Jahres mit ihren Kunden telefoniert oder diese in ihrem Reisebüro in der Postgasse empfängt, dann geht es normalerweise um letzte Formalitäten für den anstehenden Urlaub oder Neubuchungen. Ganz anders ist es dieses Jahr: In den vergangenen Tagen war sie zuhauf damit beschäftigt, Umbuchungen entgegenzunehmen, viele davon für kommendes Jahr. Denn auch wenn es immer mehr Reise-​Lockerungen gibt und die weltweite Reisewarnung der Bundesregierung aufgrund der Corona-​Pandemie am. Juni fürStaaten aufgehoben wird, so ist die Lust zu verreisen noch längst nicht geweckt.

