Andrea Sicker ist „Die Neue“ an der Spitze der IG Metall

Andrea Sicker hat den Spitzenplatz bei der IG Metall von Roland Hamm in einer schwierigen Zeit übernommen. Im Interview erklärt sie, warum die IG Metall auf die bewährten Kampfformen setzt.

Sonntag, 12. Juli 2020

Eva-Marie Mihai

Andrea Sicker hat den Spitzenplatz bei der IG Metall Aalen und Schwäbisch Gmünd von Roland Hamm übernommen. Die 35 -​Jährige tritt in große Fußstapfen, will jedoch ihre eigenen Spuren hinterlassen. Sie ist überzeugt, dass die Gewerkschaft kein Auslaufmodell ist, sondern den Wandel in der Arbeitswelt mitgestaltet.





Den Arbeitskampf vor den Werkstoren hält sie nach wie vor für bewährtes Mittel, das erklärt Sicker im Gespräch mit Redakteurin Eva Stoss.





Das Interview in voller Länge lesen Sie am 13 . Juli in der Rems-​Zeitung.



