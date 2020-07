25 Jahre Aids-​Hilfe Schwäbisch Gmünd

Foto: nb

Genau vor 25 Jahren — am 18 . Juli 1995 — wurde die Aidshilfe Schwäbisch Gmünd gegründet. In kleinem Rahmen wurde dieses besondere Ereignis am Samstagmittag am Zusammenfluss von Rems und Josefsbach gefeiert. Gemeinsam wurde ein Baum des Gedenkens gepflanzt — eine Trauerweide. Sylvia Urban, Vorstandsmitglied der Deutschen AIDS-​Hilfe, betonte, dass der Baum gleichermaßen für Wachstum, Kraft und Energie stehe. Ebenso für Durchhaltevermögen bei einer langen Trockenzeit. Die Aids-​Hilfe Gmünd sei eine der kleineren vom Verband, aber eine der besonderen.

Samstag, 18. Juli 2020

Nicole Beuther

Betont wurde in den Reden das große Engagement und die langjährige ehrenamtliche Tätigkeit der Gmünder, allen voran Joschi Moser. So sagte Landrat Klaus Pavel an Moser gerichtet: „Sie haben überragende Leistungen für das mitmenschliche Zusammenleben auf der Ostalb geleistet.“ Und Sozialministerin a.D., Katrin Altpeter, sagte zum unbändigen Engagement der Gmünder Aids-​Hilfe: „Ich würde mir wünschen, dass es das öfters gibt im Land.“





Was die Aids-​Hilfe Gmünd besonders auszeichnet und was am Samstag hervorgehoben wurde, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

