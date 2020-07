Skapulierbruderschaftsfest in Heuchlingen ohne Prozession

Foto: cal

Das Heuchlinger Fest verbunden mit dem Skapulierbruderschaftsfest dürfte wohl in seiner über 350 -​jährigen Geschichte noch nie unter solchen Reglementierungen gefeiert worden sein wie in diesem Jahr.

Sonntag, 19. Juli 2020

Nicole Beuther

Seit Menschengedenken ist dieser Festtag in Heuchlingen nicht ohne die Prozession durch den Ort vorstellbar. Hunderte von Gläubigen verfolgten in der Vergangenheit nach der Feier in der Kirche den Zug am Straßenrand. Nun durfte in der weithin sichtbaren Kirche St. Vitus nur ein kleiner Teil der Menschen mit Dekan Robert Kloker Gottesdienst feiern.





Von dem etwas anderen Fest in diesem Jahr berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.



