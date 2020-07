Blaualgen im Plüderhäuser Badesee?

Foto: edk

Ende vergangener Woche war ein Zugang zum Plüderhäuser Badesee etwa zwei Stunden wegen erhöhtem Aufkommen von Blaualgen gesperrt, berichtet Seewart Martin Dannenhauer.

Dienstag, 21. Juli 2020

Eva-Marie Mihai

Allerdings sei das Grün im Wasser schon wieder stark zurückgegangen und das Badewasser so klar „wie in der Karibik“. Abschrecken ließen sich die Badegäste nicht von den Meldungen über Blaualgen – am Sonntag habe erBesucher am See gehabt und musste den Zugang stundenlang sperren, sagt der Seewart, der sich über „Panikmache“ ärgert. „Überall stehen Schilder vom Gesundheitsamt — jeder entscheidet selbst, ob er rein geht.“

