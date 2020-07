Mitglieder des Inklusionsbeirats erarbeiten Ziele für gemeinsame Arbeit

Foto: mia

Was wollen die Mitglieder des neuen Inklusionsbeirats? Darüber haben sie bei ihrer jüngsten Sitzung gesprochen. Vom barrierefreien Dönerladen bis zu mehr öffentlichen Behindertentoiletten reichten die Wünsche.

Dienstag, 21. Juli 2020

Eva-Marie Mihai

58 Sekunden Lesedauer



21

„Ich möchte, dass es mehr Wohnungsangebote gibt wie meine WG, in der ich mit anderen Menschen mit Behinderungen lebe“, sagte Fin Lührs.Eine barrierefreie Presse wünschte sich Susan Milles. Oft werde für Rückfragen bei Zeitungen nur eine Telefonnummer angegeben, da fehlen ihr Email-​Adressen. Dasselbe gelte für Wohnungsinserate. Für sie sei es umständlich, erst zu ihrer Mutter fahren zu müssen, dass die bei den Telefonnummern anrufen könne.Waldtraud Burkhardt trug vor, dass sie als Sehbehinderte gerne Menschen auf Augenhöhe begegnen würde. Außerdem müsse an der Barrierefreiheit in der Stadt gearbeitet werden. „Die Königsturmstraße ist für mich sehr schwierig zu überqueren. An solchen Punkten sollte es eine Sehbehinderten-​Ampel geben.“ Auch das Bürgerbüro sei für sie als Sehbehinderte nicht nutzbar. „Ich sehe die Nummer am Bildschirm nicht.“ Das müsse doch auch barrierefrei machbar sein. Doch sie wolle als optimistischer Mensch auch etwas zu allen Menschen mit Handycap sagen: „Das Leben ist so schön, auch mit Behinderung.“„Ich möchte, dass der Nachfolger von Herrn Bläse sich genauso gut für die Menschen in Schwäbisch Gmünd einsetzt“, sagte Florian Forster und wurde von Bernd Hartmann direkt unterstützt mit dem Vorschlag, Bläse an seinem Stuhl im Rathaus festzubinden. „Er ist ja noch nicht fort.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



136 Aufrufe

235 Wörter

46 Minuten Online