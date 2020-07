Wochenende: Freizeit extrem

Noch eine Woche, dann sind Ferien. Nicht jeder fährt in den Urlaub, Corona lässt von überall grüßen. In unserer Wochenende-​Beilage geht es am Samstag um „Freizeit extrem“ und die Suche nach Glücksgefühlen.

Samstag, 25. Juli 2020

Heinz Strohmaier

Der Sport hat die Kraft, uns an unsere persönlichen Grenzen und auch darüber hinaus zu bringen. Immer mehr Menschen üben neben ihrem Alltag eine Extremsportart aus. Was treibt diese sportlichen Grenzgänger an? Woher nehmen sie ihre Energie? Und wie integrieren sie ihren Sport in den Alltag?



Auf der Seite Kind+Kegel gehen wir der Frage nach, warum Eltern weit über den Kindergarten hinaus vorlesen sollten – es aber trotzdem nicht schlimm ist, wenn Kinder später zu Lesemuffeln werden.

Und weil die Ferien vor der Tür stehen, empfehlen wir natürlich die Reiseseiten. Holen Sie sich Informationen, gewinnen Sie Lust und Freude am Ferien machen.



Am Samstag in der Rems-​Zeitung — und noch viel, viel mehr.



