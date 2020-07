Diakonie baut in Schwäbisch Gmünd und Aalen

Die Diakonie Stetten baut in Schwäbisch Gmünd und Aalen jeweils ein Wohnhaus für 24 Menschen mit Behinderungen.

Die neuen Wohnangebote für jeweils 24 Menschen mit Behinderungen, die die Diakonie Stetten ab Juli 2020 baut, entstehen im Stadtteil Rehnenhof-​Wetzgau in der Willy-​Schenk-​Straße in Schwäbisch Gmünd und im Ganzhornweg in Aalen. Das Wohnheim auf dem Elisabethenberg in Lorch wird aufgegeben, weil die abgeschiedene Lage nicht mehr den heutigen Vorstellungen und Standards in Bezug auf das Wohnen von Menschen mit Behinderung entspricht.

Die Bauprojekte sind Bestandteil des Dezentralisierungsprozesses der Diakonie Stetten und dienen als Ersatz für das Wohnheim auf dem Elisabethenberg in Lorch. Im Juli wird an beiden Standorten mit dem Bau begonnen. Die umliegende Nachbarschaft wurde an den Baugrundstücken über die geplanten Bauprojekte informiert.

