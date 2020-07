Ladendiebe bedrohen Zeuge mit Messer

Am Mittwochabend gegen 20 : 30 Uhr betraten mehrere Jugendliche einen Discounter in Plüderhausen in der Bahnhofstraße. Im Kassenbereich fiel einer Kassiererin auf, dass die Jugendlichen mehrere offensichtlich entwendeten Gegenstände in ihren Taschen hatten. Als sie daraufhin eine Kollegin informierte und diese sich den Jugendlichen in den Weg stellte, drückte einer aus der Gruppe die Frau an die Wand und ermöglichte so den anderen die Flucht.

Dienstag, 07. Juli 2020

Heinz Strohmaier

Mehrere Zeugen nahmen anschließend die Verfolgung auf. Einem Zeugen gelang es, einen der Täter zu stellen. Dieser zückte anschließend ein Messer und bedrohte den Zeugen damit, dass er zustechen werde, woraufhin dieser von ihm abließ und allen Tätern zunächst die Flucht gelang. Im Rahmen der anschließenden Fahndung sowie der weiteren Ermittlungen konnten inzwischen vier Tatverdächtige ermittelt werden. Zur vollständigen Aufklärung des Vorgangs sucht die Kriminalpolizei Waiblingen dringend weitere Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder den Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummerzu melden.

