Parler-​Schüler Christian Bautsch gewinnt bei „Jugend debattiert“

Als Erstplatzierter in der Qualifikation trat Christian Bautsch ins Finale bei „Jugend debattiert“ ein – und sicherte sich dort tatsächlich den Landessieg.

Dienstag, 07. Juli 2020

Christian Bautsch, Schüler der Kursstufedes Parler-​Gymnasiums, absolvierte daheim vor dem Laptop sitzend die Finaldebatte von „Jugend debattiert.“ Streitpunkt war die Frage „Soll in Deutschland wie in Berlin Lehrkräften an öffentlichen Schulen das sichtbare Tragen religiöser Symbole oder Kleidungsstücke im Dienst verboten werden?“. Der-​Jährige debattierte mit drei anderen Schüler/​innen um die ersten Plätze. Wie der Wettbewerb ablief, und welche Kriterien für die Bewertung wichtig sind, steht am. Juli in der Rems-​Zeitung.

