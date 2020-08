Badesee Plüderhausen: Trotz Blaualgen wird gebadet

Foto: esc

Die Rems-​Zeitung hatte in der vergangenen Woche vom Badeverbot am Badesee Plüderhausen berichtet und auch in den sozialen Netzwerken hatte es sich rasch herumgesprochen. Doch, dass in dem idyllischen Badesee die Belastung an Blaualgen in hoher Konzentration vorhanden ist, schien am Wochenende nicht alle zu interessieren.

Montag, 10. August 2020

Nicole Beuther

Zwar kamen am Samstag und Sonntag weniger Badegäste als an den heißen Tagen zuvor, aber dennoch mehr als genug – trotz der Hinweisschilder, die rund um den See angebracht sind und auf das Badeverbot verweisen. Einzig beim Kinderbereich, der besonders von den Blaualgen betroffen und von einem rot-​weißen Absperrband umgeben ist, waren keine Badegäste zu sehen. In den anderen Bereichen des Sees aber scheuten die Menschen die Abkühlung nicht, auch wenn die Blaualgen inzwischen im gesamten See in großer Konzentration vorhanden sind.

Eine zusätzliche Absperrung wird laut Bürgermeister Andreas Schaffer nicht erfolgen; er verweist auf die Hinweisschilder. Das Baden erfolge auf eigenes Risiko.



