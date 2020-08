Gefahrguteinsatz am Ostalbklinikum

Im Bereich der Warenannahme am Ostalbklinikum in Aalen fielen am Freitagvormittag gegen 11 . 35 Uhr bei der Anlieferung ein Karton mit ätzendem Desinfektionsmittel herunter. Hierbei platzten drei Zwei-​Liter-​Kanister auf und liefen teilweise in einen dortigen Aufzugsschacht.

Freitag, 14. August 2020

Heinz Strohmaier

17 Sekunden Lesedauer



Bei dem Versuch, die Flüssigkeit zu entfernen, wurden zwei Logistik-​Mitarbeiter sowie eine zufällig vorbeikommende Krankenschwester durch Atemwegreizungen leicht verletzt. Von der Freiwilligen Feuerwehr konnte die Substanz gebunden und entfernt werden. Anschließend wurde die Warenannahme belüftet.

