Unbekannte Eindringlinge

Am Freitagmorgen, zwischen 4 und 5 Uhr, wurde eine Jugendliche durch Geräusche in ihrem Zimmer aufmerksam. Das Mädchen sah daraufhin eine schwarze Gestalt und das Leuchten eines Handys. Der Unbekannte, der wohl über die Garage und ein Fenster in das Gebäude in der Mörikestraße eingedrungen war, entfernte sich auf gleichem Weg wieder, wobei die Bewohnerin beobachten konnte, dass sich weitere 2 bis 3 Personen an der Örtlichkeit aufgehalten haben.

Freitag, 21. August 2020

Heinz Strohmaier

Von den Eindringlingen wurde nichts entwendet und auch das Mädchen wurde nicht angegangen. Weitere Familienangehörige schliefen während des Vorfalls in dem Haus. Beamte des Polizeipostens Spraitbach haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Personen die Hinweise auf den Eindringling geben können werden gebeten, sich unter Tel.:/​zu melden.

