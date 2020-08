Exhibitionist am Bahnhofsplatz

Kurz vor 19 Uhr am Mittwochabend hielten sich zwei 17 -​jährige Mädchen in Gmünd am Bahnhofsplatz beim Zugang zum Stadtgarten auf. Ein Unbekannter lief wohl zunächst an den beiden vorbei, kehrte dann jedoch in die Nähe der Jugendlichen zurück. Obwohl der Mann eine Tasche vor seinen Schritt hielt, konnten die beiden Mädchen sehen, dass er die Hose nach unten gezogen hatte und an seinem Geschlechtsteil hantierte.

Donnerstag, 27. August 2020

Heinz Strohmaier

26 Sekunden Lesedauer



Anschließend lief der Unbekannte davon. Die beiden Mädchen beschrieben den Mann als ca. 60 Jahre alt mit kurzen grauen Haaren. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose und einem karierten Hemd.



Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171 /​ 3580 entgegen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



154 Aufrufe

107 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb