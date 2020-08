Schauorte – die Heimat erleben: Die Römer in Schwäbisch Gmünd

Foto: gbr

Wer an die Gmünder Vergangenheit denkt, hat sofort die Staufer im Sinn. Das ist zwar korrekt, aber die Historie der Stadt reicht noch sehr viel weiter zurück, so dass „Schwäbisch Gmünd“ durchaus „Römisch Gmünd“ heißen könnte. Wer weiß, wo er hinschauen muss, entdeckt nämlich auf Gmünder Territorium vieles, was an jene Zeiten erinnert, als hier römische Truppen die Grenze zu Germanien bewachten.

Donnerstag, 27. August 2020

Edda Eschelbach

31 Sekunden Lesedauer



28

Der ideale Ausgangspunkt für die Entdeckungsreise in die Zeit des Imperium Romanum befindet sich am westlichen Ende der Stadt. Am Ende des Gewerbegebiets in der Lorcher Straße (unweit von McDonalds bzw. TTL) zweigt eine kleine Straße ab zu einem großen Wanderparkplatz. Im Volksmund nannte man diesen Platz seit Genderationen „Zigeunerplatz“. Einen kleinen Blick in die römische Geschichte der Stadt wirft die Rems-​Zeitung am. August.

