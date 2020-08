Zweimal „Fluch der Karibik“

Foto: saloniker

Am Sonntag, 9 . August, spielen die „Stuttgarter Saloniker“ auf dem Kressbachsee in Ellwangen. Das Motto ist „Fluch der Karibik“. Doch die Veranstaltung ist ausverkauft, es gibt keine Abendkasse. Deswegen wird es am Montag, 10 . August, um 20 Uhr ein weiteres Konzert auf dem Bucher Stausee geben.

Die „Stuttgarter Saloniker“ verwandeln die beiden „Ostalb-​Seen“ in eine karibische Südsee-​Konzertarena, ganz im Stile der großen Klassik Open Airs. Man darf der leichten klassischen Muse und der Unterhaltungsmusik der Vollblutmusiker am See lauschen – gerne auch beim Picknick mit der ganzen Familie.

Unter www​.saloniker​.de/​w​a​s​s​e​r​musik kann man mehr erfahren und auch Karten bestellen. Der Eintritt beträgt 25 Euro, Familienkarten kosten 55 Euro.



Das Publikum wird gebeten, warme Decken und prall gefüllte Picknickkörbe mitzubringen. Das Konzert findet unter den Bedingungen statt, die die aktuelle Landesverordnung zur Corona-​Epidemie vorschreibt:– Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand-​Abstand vonm nicht eingehalten werden kann. Die Maske kann am Platz abgesetzt werden.– Dokumentation der Anwesenden durch Listeneintrag mit Personalien (Anschrift und Datenschutzerklärung) und-​Wochen-​Aufbewahrung durch den Veranstalter um ggf. die Corona-​Infektionskette zu verfolgen

