130 Teilnehmer beim Bergrevival in Heubach

Fotos: edk

Das internationale Bergrevival in Heubach ist 2013 wieder belebt worden. Zum 8 . Mal waren dort nun echte Goldstücke unterwegs, Teilnehmer und Zuschauer konnten nur staunen.

Sonntag, 20. September 2020

Eva-Marie Mihai

27 Sekunden Lesedauer



In und um Heubach konnte es am Wochenende durchaus passieren, dass man sich ein bisschen gedulden musste, wenn ein Oldtimer vor einem fuhr. Denn dort hatte zum 8 . Mal das ADAC-​Historic-​Bergrevival stattgefunden. In neun Klassen waren 130 Teilnehmer an den Start gegangen. Das Internationale ADAC Historic Bergrevival Heubach ist die Wiederbelebung des historischen Bergrennens von 1965 . 2013 wurde es in Heubach wiederbelebt und wird von den Veranstaltern mit viel Herzblut durchgeführt.







Wer die Sieger waren, lesen sie am 21 . September in der RZ.



