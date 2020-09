Aktionstage Nachhaltigkeit in Gmünd

Nachhaltiges Handeln steht im Mittelpunkt der Aktionstage Nachhaltigkeit, deren Auftakt am Dienstagnachmittag stattfand. Noch bis Samstag werden in den Räumlichkeiten in der Vorderen Schmiedgasse 21 verschiedene Beispiele nachhaltigen Handelns präsentiert.

Wer alles dazu beiträgt, dass die Nachhaltigkeit im Rahmen der Aktionstage in den Blickpunkt rückt und wie das genaue Programm aussieht, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



„Wenn jeder etwas macht, dann erreichen wir sehr viel“, so Hans-​Peter Reuter, Leiter des Amtes für Familie und Soziales bei der Eröffnung der Aktionstage. Er dankte Christine Hüttmann (Biwaq-​Projektleitung und Stadtteilmarketing Oststadt), die mit ihrem Team den Tag vorbereitet hatte und gemeinsam mit Partnern, Unternehmen und Initiativen zum Nachdenken und auch zum Handeln anregen möchte.

