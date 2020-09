Baugenehmigung verweigert

Foto: dw

In der Bürgerfragestunde vor der Sitzung des Gögginger Gemeinderats gab Bürgermeister Walter Weber auf die Frage einer Zuhörerin die Antwort, dass in Sachen Ansiedlung eines Rewe-​Marktes auf Leinzeller Gemarkung in der Nähe der Gemeindegrenze zu Göggingen bisher noch keine Entscheidung gefallen sei, auch weil es der Zustimmung mehrerer Beteiligten bedarf.