Atom-​Müll-​Deponie auf der Ostalb?

Feinstaub produzieren Atomkraftwerke zwar nicht, aber völlig sauber ist diese Form der Energiegewinnung auch nicht. Vor allem deshalb, weil Material übrig bleibt, das lebensbedrohlich radioaktiv ist und deshalb in sicherer Tiefe unter der Erde gebunkert werden muss. Laut Bericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) scheint sich auch ein Gebiet in Ostwürttemberg dafür zu eignen.

Montag, 28. September 2020

Edda Eschelbach

Was Landrat Dr. Joachim Bläse dazu sagt, steht am 29 . September in der Rems-​Zeitung.



Da die Landkreisverwaltung des Ostalbkreises den Prozess aufmerksam verfolgt, kam das Ergebnis allerdings nicht völlig überraschend. Bereits im Jahrhabe die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) die Endlagerformationen möglicher Wirtsgesteine untersucht und die Tongesteinsformation im Ostalbkreis als untersuchungswürdig definiert, räumt die Kreisverwaltung ein.

