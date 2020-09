Corona: Zentrale Abstrichstelle

Bislang ist der Ostalbkreis bei den Corona-​Infektionszahlen vergleichsweise glimpflich davongekommen. Um auch weiterhin genügend testen zu können, und um etwa die Hausärzte zu entlasten, wurde jetzt in der ehemaligen Städtischen Musikschule in Aalen eine „Zentrale Abstrichstelle“ eingerichtet, die am Mittwochabend an den Start ging.

Die neue Teststation ersetzt die vorherige Teststelle in Containern auf dem Greutplatz, ist „winterfest“ und kann Reiserückkehrern aus Risikogebieten eine häusliche Quarantäne ersparen – so sie negativ getestet werden. Das Angebot richtet sich beispielsweise auch an Lehrer oder Erzieher.

