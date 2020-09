Briefmarken — rund um die Welt für wenig Geld

Fotos: Manfred Laduch

Es war ein Ereignis von weltgeschichtlicher Dimension, das Max Jäger zum Sammler von Schiffspost machte. Für Briefmarken hatte sich der Bettringer schon zuvor begeistert. Aber was ihm da 1967 gelang, war schon etwas Besonderes.

Freitag, 04. September 2020

Manfred Laduch

Damals fand der Sechstagekrieg zwischen Israel und den arabischen Staaten Ägypten, Jordanien und Syrien statt. In der Folge waren durch eine BlockadeHandelsschiffe im Suez-​Kanal gefangen – genauer: im Großen Bittersee, der breitesten Stelle des Kanals. Zu diesen Schiffen zählte die deutsche „Münsterland“ und Max Jäger schrieb den Kapitän mit der Bitte an, ihm einen Brief mit dem Schiffs-​Stempel zu schicken. Als dieser Brief in Bettringen ankam, staunte der begeisterte Sammler. Warum das so war und was unter den Schätzen des-​Jährigen noch zu finden ist, darüber berichtet die Rems-​Zeitung in ihrer Samstags-​Reportage.

