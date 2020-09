Radfahrer in Mutlangen gestürzt und verletzt

Am Samstagvormittag gegen 11 . 20 Uhr befuhr ein 62 -​jähriger Radfahrer den Radweg neben der L 1156 von Mutlangen in Richtung Lorch. An einer leicht abschüssigen Stelle des Radwegs verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle und stürzte auf die Landesstraße. Dabei zog sich der 62 -​Jährige schwere Verletzungen zu und musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Sonntag, 06. September 2020

Nicole Beuther

