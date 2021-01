Fünf Neujahrskinder am Stauferklinikum

Foto: Stauferklinikum

Bereits fünf Kinder sind am Neujahrsmorgen am Stauferklinikum zur Welt gekommen. 1633 Kinder erblickten im Jahr 2020 an der Gmünder Klinik das Licht der Welt.

Freitag, 01. Januar 2021

Eva-Marie Mihai

Zentimeter groß undGramm schwer ist Jona Rahn, als er umUhr am Stauferklinikum zur Welt kommt. Seinen Geburtstag wird Jona künftig an Neujahr feiern. Die Eltern Lilli und Armin aus Schwäbisch Gmünd sind überglücklich. Es ist bereits der dritte Junge, den die Familie bekommt. Ein einjähriger und ein dreijähriger Bruder warten zu Hause schon auf den Neuankömmling.Die stellvertretende pflegerische Standortleiterin Ursula Kurzendörfer überreichte zusammen mit Elisabeth Schwenger einen Blumenstrauß und die herzlichen Glückwünsche des Klinikums.Bereits fünf Kinder sind am Neujahrsmorgen am Stauferklinikum zur Welt gekommen. Die Familie Rahn durfte stellvertretend die Glückwünsche der Klinik in Empfang nehmen.

