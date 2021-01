Massive Störungen bei Lernplattform Moodle

Homeschooling statt Präsenzunterricht — das bedeutet für viele Schüler in Baden-​Württemberg Unterricht über Moodle. Doch die digitale Lernplattform bereitete am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien große Probleme. Auch im Ostalbkreis sorgte eine Störung bei Moodle dafür, dass sich zahlreiche Schüler am Montag nicht sofort bzw. überhaupt nicht anmelden konnten.

Montag, 11. Januar 2021

Nicole Beuther

Auch die Internetplattform „net​zwelt​.de“ zeigte die Störungen an - viele Schüler hatten demnach Probleme mit dem Login. Auch wurden Inhalte nicht richtig geladen oder es gab Probleme mit der Webseite generell.



Ähnliche Probleme hatte es zum Schulstart auch in Rheinland-​Pfalz gegeben — hier nannte die Landesregierung Hackerangriffe als Ursache. Aktuell ist noch unklar, ob in Baden-​Württemberg ebenfalls Hacker am Werk sind oder ob die Server schlicht überlastet sind.

Daniela Maschka-​Dengler, geschäftsführende Schulleiterin der Gmünder Grund-​, Haupt und Realschulen, glaubt, dass es an der Überlastung der Server lag. Auch, weil im Gegensatz zum Frühjahrs-​Lockdown weitaus mehr Schüler über Moodle unterrichtet werden und es eine klare zeitliche Struktur gibt — so meldet sich ein Großteil der Schüler um 8 Uhr bei der Lernplattform an.





Von den Problemen mit Moodle, dem etwas chaotischen ersten Schultag nach den Weihnachtsferien und den alternativen Lernplattformen berichtet die Rems-​Zeitung in der Dienstagausgabe.



