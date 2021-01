Pfarrerin Elfi Bauer ist nun zuständig für Göggingen-​Leinzell-​Eschach

Eigentlich war alles ganz anders geplant. Am kommenden Sonntag wäre in einem gemeinsamen Gottesdienst der beiden Kirchengemeinden Göggingen-​Leinzell und Eschach der Pfarrstellenwechsel in Göggingen-​Leinzell vollzogen und Pfarrerin Elfi Bauer in der evangelischen Kirchengemeinde Göggingen-​Leinzell-​Eschach eingesetzt worden. Nun wurde nur im kleinen Kreis auf die Veränderung aufmerksam gemacht.

Donnerstag, 14. Januar 2021

Eine Veränderung wird es zwar für Göggingen-​Leinzell-​Eschach geben, aber da das Pfarrerehepaar Bauer bereits seitim Schwäbischen Wald tätig ist, ist auch Pfarrerin Elfi Bauer den Gemeindemitgliedern wohl bekannt. Als „gut strukturiert, mit einem guten Herz für kleine und große Menschen“ bezeichnet sie Dekanin Ursula Richter. Pfarrer Uwe Bauer, seit zehn Jahren Pfarrer in Göggingen-​Leinzell, wechselt ab. Januar ganz in die Kirchengemeinde Täferrot mit Iggingen, Durlangen, Tierhaupten und Utzstetten. Über die Einsetzung von Pfarrerin Bauer berichtet die Rems-​Zeitung am. Januar ausführlich.

