Auch Therapeuten dürfen nur mit negativem Antigen-​Test ins Seniorenheim

Dass der Zugang zu Seniorenzentren nur mit einem negativen Antigen-​Test ermöglicht wird, befürwortet Böbingens Bürgermeister Jürgen Stempfle. In einem Schreiben an Landrat Dr. Joachim Bläse macht er aber auf eine große Lücke aufmerksam: Die Regeln stellen auch verschiedene Berufsgruppen vor Probleme, unter anderem Therapeuten.

Samstag, 16. Januar 2021

Wie berichtet müssen Besucher von Pflegeheimen in Baden-​Württemberg seit Montag eine FFP 2 -​Maske und einen negativen Covid-​Antigen-​Test vorweisen. Erschwert wird der Zugang in die Einrichtungen dadurch nicht nur den Angehörigen, sondern beispielsweise auch Physiotherapeuten.





Was speziell im Falle des Böbinger Therapeutenteams ein Problem ist und was Stempfle in seinem Schreiben an den Landrat als Lösung vorschlägt, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



