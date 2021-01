Zwei Pkw aufgebrochen

Am Samstag gegen 16 . 15 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass an zwei Pkws in der Benzholzstraße jeweils die Fensterscheiben der Fahrertüren eingeschlagen wurden. Die Polizei stellte fest, dass aus beiden Autos die Radios ausgebaut und gestohlen wurden.

Sonntag, 17. Januar 2021

Nicole Beuther

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Audi und einen Chrysler. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Gmünd zu melden,/​

