Start im Kreisimpfzentrum in Aalen

Seit Freitagmorgen wird in der Ulrich-​Pfeifle-​Halle in Aalen gegen Corona geimpft. Zwei Impfstraßen sind in Betrieb, etwa 50 Mitarbeiter im Einsatz.

Freitag, 22. Januar 2021

Freitag,Uhr in Aalen. Vor dem weißen Pagodenzelt am Eingang des Kreisimpfzentrums ist noch alles ruhig. Langsam nähert sich ein älterer Herr in Begleitung einer ebenfalls älteren Dame. Es ist Alois Abel, der als einer der Ersten gegen Corona geimpft werden soll. Der Aalener und seine Frau Helga werden von Landrat Joachim Bläse und einem der ärztlichen Leiter, Peter Schmidt, begrüßt. Über den Start des Impfzentrums in Aalen berichtet die Rems-​Zeitung ausführlich am. Januar.

