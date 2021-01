Der geimpfte Narrenbaum in Untergröningen steht

Foto: esc

„Drei kräftige Kocherreiter, Kocherreiter — hoi, hoi, hoi“ — Die Schlossgoischdr haben am Samstag den Narrenbaum an seinen angestammten Platz vor dem Rathaus in Untergröningen aufgestellt und geschmückt.

Sonntag, 24. Januar 2021

Edda Eschelbach

30 Sekunden Lesedauer



Auch wenn es weder einen Rathaussturm geben wird am 11 . Februar, noch eine Prunksitzung, auch wenn der komplette Fasching dieses Jahr ausfällt — die Untergröninger Schlossgoischdr lassen sich nicht unterkriegen. Fast wie zum Trotz haben sie den Narrenbaum aufgestellt. In diesem Jahr dominiert ihn jedoch eine überdimensionale Spritze. Ein Zeichen, dass der Narrenbaum geimpft ist, gleichzeitig ein fast wehmütiger Hinweis darauf, warum er das einzige ist, was in diesem Jahr vom Untergröninger Fasching übrigbleibt.





In der Rems-​Zeitung erzählt der Präsident der Faschingsgesellschaft Untergröningen, Martin Mehrer, am 25 . Januar mehr über das traurige Faschingsjahr 2021 .



